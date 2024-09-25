ترامب يحذر من انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري الحالي أمس الثلاثاء إن العالم قد يكون على شفا حرب عالمية ثالثة، محذرا من انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما أوردته وكالة"روسبا اليوم"، اتهم ترامب إدارة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، بالعجز عن معالجة الأزمات، في إشارة إلى اشتعال الحروب والصراعات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب إن "الشرق الأوسط يتفجر وقد نكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة والبيت الأبيض لا يدري ما يفعل".