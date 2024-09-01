والي النيل الابيض يشهد ختان ٦٦٠ طفلا من الوافدين بتندلتي

مستشفى كوستي شهد الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض بمباني المستشفى العسكري بمدينة تندلتي امس الاول برنامج ختان الاطفال الذي ينفذه ديوان الزكاة بمحلية تندلتي للنازحين والوافدين للمحلية بسبب الحرب بحضور أعضاء لجنة الأمن بالولاية والاستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي والاستاذ مصطفى رزق الله الأمين العام لديوان الزكاة بالولاية . وعبر والي النيل الابيض عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي ظل يطلع به ديوان الزكاة بالولاية والمحليات في تقديم الدعم والسند لكل النازحين والوافدين للولاية بسبب الحرب بالإضافة للجهود المقدرة لديوان ومساهمته في المشروعات الخدمية التي تسهم في استقرار المواطنين . وقال الاستاذ احمد محمد خير مدير ديوان الزكاة بمحلية تندلتي إن عدد الأطفال الذين تم ختانهم بلغ أكثر من ٦٦٠ طفلا ، واستعرض جهود الديوان في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والوافدين بمراكز الايواء من حيث تقديم الغذاء والايواء . وقال إن ديوان الزكاة لديه عدد من الشراكات مع عدد من الجهات ذات الصلة خاصه وزارة الصحة في تأهيل مركز صحي حي السلامة والمستشفى العسكري ، واكد ان الديوان ظل يدعم بصورة مستمرة مركز غسيل الكلى بتندلتي مما أدى إلى استقرار المركز وتلقي المرضى العلاج بصورة مستمرة . وأشار إلى أن الديوان ساهم على المستوى الاتحادي والولائي في مشروع مياه أم كتيرات الذي تم افتتاحه وأصبح واقعا. سونا

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