اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار القومية تقف على تدريب المستنفرين بكوستى

وقف وفد اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية القومية برئاسة اللواء معاش مكي بشير الباهي يرافقه اللواء معاش سيف اليزل محمد خالد رئيس وفد اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية الولائية وأعضاء اللجنة ، وقفوا يوم امس على مستوى التدريب العسكري للمستنفرين بمعسكرات ” الشهيد عثمان مكاوي بكوستي ، معسكر الشهيد أمن فوزي بعسلاية ، معسكر البراء بربك ومعسكر الفريق شاكوش لحركة العدل والمساواة بكنانة . واشاد اللواء معاش مكي بشير الباهي رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار القومية بمستوى التدريب المتقدم في هذه المعسكرات ، وأعلن عن التزام اللجنة القومية بالتنسيق مع اللجنة الولائية بتسليح المستنفرين والدفع بهم في محاور العمليات . واكد ان القوات المسلحة ماضية في الحرب حتى سحق المليشيا المتمردة ، واضاف أنه لا تفاوض مع المليشيا المتمردة إلا بعزة وكرامة . وأعلن الاستاذ مهدي الطيب الخليفة نائب رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية النيل الابيض عن تسخير كافة الإمكانيات لدعم القوات المسلحة ، وقال إننا جاهزون لتقديم الأبناء والمال والعتاد للدفاع عن الأرض والعرض والوطن ، واضاف ان معسكرات التدريب ستكون مفتوحة لكل الشباب القادرين على حمل السلاح لحماية أهلهم وعرضهم. سونا

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