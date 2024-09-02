المرضى الذين يداومون على غسيل الكلى وعددهم ثمانية الان في مدينة كادقلي يواجهون مصير مظلم بسبب انعدام الأدوية اللازمة والمحاليل التي تعينهم على استمرار عملية الغسيل.

ويعود ذلك بسبب إغلاق الطريق القومي بين كادقلي والدلنج عند منطقة الكرقل بواسطة الحركة الشعبية -الحلو، قد يتسبب ذلك في الايام القادمة إلى فقدانهم لواحداً تلو الآخر ، إذا أمر حرية حركة المواطنين تهم قيادة الحركة الشعبية فالتسمح لسيارة الإسعاف بالعبور إلى مدينة الدلنج ، وايضاً للدعم السريع الذي يقطع الطريق القومي بين الدلنج والأبيض عند منطقة الدبيبات ان يقوم بنفس الإجراء ايضاً كحل عملي لهذه المشكلة العاجلة ، فبالله أريحونا من قصة الأوامر المستديمة بالالتزام بالقانون الدولي وقوانين الحرب وقواعد الاشتباك التي تروج في الإعلام لتبييض الوجه وحملات تحسين الصورة التي نراها تجري، هذه قضية تحتاج لحل عاجل.

مبارك أردول