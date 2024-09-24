شاهد بالصورة والفيديو.. فنان سوداني يغني في حفل في أوروبا بــ(تشيرت) عليه صورة الشهيد محمد صديق ويحظي باشادات واسعة

حظي مطرب سوداني, بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد لفتة معبرة قام بها. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر فنان الراب محمد علي, الشهير باسم “مو علي” وهو يغني في أحد المسارح ويرتدي تشيرت عليه صورة الشهيد محمد صديق. ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن الحفل الذي تغني فيه المطرب السوداني أقيم بإحدى الدول الأوروبية التي يقيم فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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