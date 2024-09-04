تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية المعروفة أفراح عصام, حظي بتفاعل واهتمام كبير من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أبهرت المطربة الملقبة بأفراح الشعب, المتابعين بإطلالتها الجديدة والأنيقة. ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن أفراح عصام, خضعت خلال الأيام الماضية لبرنامج (ريجيم كيتو دايت) خسرت من خلاله الكثير من وزنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة أفراح عصام تفاجئ المتابعين بإطلالة مبهرة بعد خضوعها لبرنامج (ريجيم كيتو دايت) خسرت من خلاله الكثير من وزنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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