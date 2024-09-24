شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم مصطفى ينتظم اليوم فى تدريبات الإسماعيلى بعد التعافى من ألم الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، فى تدريبات الدراويش بعدما حصل على إذن بالراحة من تدريبات الفريق لمدة 48 ساعة بعد شعوره ببعض الآلام في كاحل القدم.

وحصل اللاعب الشاب على راحة لمدة 48 ساعة بقرار من الجهاز الطبي، على أن ينتظم بالتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه.

وتراجع مجلس الاسماعيلى عن اتفاقه مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى يوجد به معارضون لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بتجميد المفاوضات لحين الاتفاق على اسم معين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقرر نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وستكون اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفى وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فترة الإعداد للموسم الجديد بدقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الإسماعيلى أول مران بتيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال، وغلب الصمت على الأجواء في بداية فترة الإعداد حزنا على فراق مدرب الإسماعيلى.