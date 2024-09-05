نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للفنانة مونيكا روبرت أثار ضجة واسعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني بمزاج رايق وتقدم فواصل من الرقص المثير على طريقة (رقيص العروس) المعروف في السودان. ونشرت الصفحات فيديو رقيص مونيكا, مع تصريحاتها الغاضبة التي هاجمت من خلالها أحد الشيوخ بسبب انتقاده لها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صفحات على مواقع التواصل تنشر مقطع فيديو لحسناء الفن السوداني “مونيكا” تظهر من خلاله وهي قدم وصلة رقص فاضحة على طريقة (رقيص العروس) تزامناً مع تصريحاتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.