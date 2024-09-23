هل دي بتحسسك بالعظمة؟ ولا دي صفقة تملك الجميلات؟ ولا مثلا بتستعرض قدام اهلك الممكن اكتر من ٩٠٪ منهم نازحين و ١٠٠٪ بعاينو للقروش الاتجدعت دي وسرحو انها كانت ممكن تحل ليهم كم ضيقه

كانت هذه تفاصيل خبر اختصاصي نفسي: انا مشكلتي معاك انت كراجل شحط، طول في عرض، وواقف ترمي القروش في وحده، بتكون مالك يعني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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