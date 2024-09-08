فجرت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالسودان, مفاجأة من العيار الثقيل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشفت الصفحات عن زوج نجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء مرادي رشدي. وكانت مرادي, قد أعلنت زواجها من جديد قبل أسابيع قليلة, بعد أن انفصلت عن زوجها الأول قبل نحو 8 سنوات. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن زوج حسناء السوشيال ميديا الجديد, يعد شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما ذكرت الصفحات فإن زوج “مرادي” هو محمد عويضة, الناشط الشهير وصاحب البرنامج المعروف والمتابع “زول كافيه”. ووفقاً لصورة تم نشرها فقد ظهرت مرادي, وهي جالسة في لقطة رومانسية مع زوجها محمد عويضة, وكتبت عليها كلمات مؤثرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. في مفاجأة كبيرة.. الكشف عن زوج نجمة السوشيال ميديا الحسناء “مرادي رشدي” والذي تزوجته بعد انفصال دام 8 سنوات.. ناشط شهير وصاحب برنامج متابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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