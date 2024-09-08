شاهد بالفيديو.. جمهور جنوب السودان يؤازر منتخب السودان بقوة في مباراته ضد النيجر ويهتف ويغني للاعبين بعبارة البرهان الشهيرة (دبل ليهو)

حظي المنتخب السوداني لكرة القدم بمؤازرة كبيرة خلال مباراته مع منتخب النيجر ضمن تصفيات أمم أفريقيا من جمهور دولة جنوب السودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شجعت الجماهير السودانية الموجودة في المدرجات مع جماهير جنوب السودان صقور الجديان بقوة. وهتفت الجماهير وتغنت من المدرجات بالعبارة الشهيرة التي أطلقها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان “دبل ليهو”, والتي أصبحت فيما بعد العبارة الأشهر في الشارع السوداني. ويشير محرر موقع النيلين إلى أن منتخب السودان, كان قد حقق الفوز على منتخب النيجر, بهدف نظيف على ملعب جوبا, بدولة جنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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