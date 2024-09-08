“ماكانش بإيدي” .. رانيا فريد شوقي تعتذر لأولادها.. ما السبب؟

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، اعتذارا لأولادها بسبب انشغالها عنهم بالعمل، مؤكدة أنهم تقبلوا الأمر ولم ينزعجوا من ذلك.
وقالت رانيا فريد شوقي خلال تصريحات تلفزيونية: «أمي كانت ست بيت متفرغة لنا، أنا مش ست بيت أنا امرأة عاملة وبحب شغلي أوي وغصب عني شغلي خد من وقت ولادي لا أنكرها خالص ورحت قلت لهم أنا آسفة لو كنت قصرت في حقك بس أعرفوا إني ماكانش بإيدي يعني واعتذرت لهم».
أضافت: «هما تقبلوا اعتذاري وقالوا احنا فاهمين بس بحب أقول ده، أنا بتعامل أن احنا أصحاب يعني وأنا عندي ثقافة الاعتذار أنا من الشخصيات اللي بشوف أن الاعتذار ده شيء مفيد جدا مايقللش من شانك خالص».
ومن ناحية أخرى عُرض مؤخرًا لـ رانيا فريد شوقي مسرحية «مش روميو وجوليت»، للمؤلف وليم شكسبير، وهي من إعداد المؤلف محمد السوري وصياغة الشاعر أمين حداد، وتلحين وتوزيع المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، ومن إخراج المخرج المسرحي عصام السيد.
المصري اليوم
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