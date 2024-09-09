والي الخرطوم يطالب بتحديد موقع لاستيعاب اللاجئين وفقا للقوانين الدولية المنظمة للجوء

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على الإجراءات التي تقوم بها معتمدية اللاجئين لتنفيذ قرارات الولاية المتعلقة باللاجئين حيث تقوم المعتمدية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمقرها في كرري بمراجعة مستندات اللاجئين المسجلين حسب الأسس والضوابط
وشدد الوالي وضع اللاجئين في مواقع محددة وفقا للقوانين الدوليةالمنظمة للجوء مع تحديد موعد نهائي للتسجيل وايقاف أي محاولة للالتفاف على قرار إبعاد الأجانب والتسجيل كلاجئ
وقال الوالي أن الولاية في حالة حرب وأعلنت أوامر طوارئ من بينها قرار ابعاد الأجانب لأسباب أمنية بعد تطورط بعضهم في الحرب الي جانب المليشيا المتمردة ولا تزال حملات الأبعاد مستمرة.
المصدر إعلام ولاية الخرطوم
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