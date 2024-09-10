إيران تستأنف تعاونها مع السودان بالعمل في محطة مياه شندي – المتمة النيلية

من المُنتظر أن تستأنف إيران، العمل في محطة شندي – المتمة النيلية بعد توقف امتدّ لاكثر من عشر سنوات بطاقة إنتاجية تصل إلى (50) ألف متر مكعب في اليوم، مُوزّعة بين شندي والمتمة.

وقال مدير المياه بشندي، مهندس مستشار وليد محجوب، إنه من المتوقع وصول حوالي (16) حاوية من ميناء بورتسودان خلال أسبوع أو أسبوعين تحمل معدات إلى موقع العمل في المحطة بعد اكتمال إجراءات التخليص والشحن، وأضاف أنّ هنالك فريقاً من المهندسين وصل إلى بورتسودان من الشركة الإيرانية المُنفِّذة للمحطة. ومن المُنتظر أن يصل بقية فريق العمل خلال الأيام المقبلة.

وأوضح محجوب أن هناك ترتيبات مع بعض المنظمات الإقليمية لتنفيذ الخط الناقل في محلية شندي والذي يمتد جنوباً حتى منطقة بانت الأحامدة وشمالاً حتى المسيكتاب حلة الشيخ، بالإضافة إلى تصميم شبكة خاصة للمياه في مدينة شندي.

صحيفة السوداني