الحكم بالسجن المؤبد على متهم في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب والتعاون مع القوات المتمردة

أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة، حكماً بالسجن المؤبد عشرين عاماً على المتهم (ا. ص. ي) في الدعوى الجنائية رقم 2479 / 2024م بعد ان ادانته المحكمة تحت المواد (26, 50,51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م لتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع قوات الدعم السريع المتمردة. صحيفة السوداني

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