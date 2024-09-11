تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر حسناوات سودانيات يرتدين أزياء مثيرة للجدل خلال حفل أحياه الفنان الشاب علي الشيخ. الحسناوات تفاعلن بالرقص مع أغنيات الفنان علي الشيخ, على أنغام إحدى أغنيات قبيلة “المحس” وفي حضور الفنان أمجد صابر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو..بأزياء مثيرة للجدل.. حسناوات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع الفنان علي الشيخ خلال حفل حاشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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