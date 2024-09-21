غوتيريش يطالب حميدتي بإصدار أمر فوري لوقف الهجوم على الفاشر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن انزعاجه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بشن قوات الدعم السريع هجوماً شاملاً على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان.

ودعا الأمين العام غوتيريش، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى التصرف بمسؤولية وإصدار أمر فوري بوقف هجوم قوات الدعم السريع.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام: “من غير المعقول أن تتجاهل الأطراف المتحاربة مراراً وتكراراً الدعوات لوقف الأعمال العدائية”، وأضاف البيان أن أي تصعيد آخر من شأنه أن يهدد أيضاً بنشر الصراع على أسس عرقية في جميع أنحاء دارفور.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن وقف إطلاق النار لا يُعد أمراً ضرورياً فحسب، بل إنه ضرورة ملحة، سواء في الفاشر أو في جميع مناطق الصراع الأخرى بالسودان.

وقال البيان الصحفي، إن الوضع الإنساني في هذه المنطقة كارثي بالفعل، حيث يحتاج مئات آلاف الناس إلى المساعدات، وذكر أن أطراف الصراع عليها التزامات واضحة بمُوجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، “ويجب عدم توجيه الهجمات ضدهم أو ضد البنية التحتية المدنية، وتوخي الحذر المستمر لتجنيب تعريضهم للخطر”.

وأشار الأمين العام إلى أن مبعوثه الخاص رمطان لعمامرة، يواصل جهوده الرامية إلى تعزيز السلام وأنه على استعداد لدعم الجهود الحقيقية الرامية إلى وقف هذا العنف والمضي قُدُماً نحو السلام. وأكد البيان الأممي أن المنظمات الإنسانية تقف على أهبة الاستعداد لزيادة المساعدات بسرعة في الفاشر وغيرها من المناطق المُحتاجة في مختلف أنحاء السودان.

صحيفة السوداني