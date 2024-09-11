تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد في رمضان 2025

نيللي

تستعد الفنانة نيللي كريم حاليا لمسلسلها الجديد الذي تخوض به موسم دراما رمضان 2024، ويتكون من 15 حلقة.

بحسب موقع et بالعربي، فإن مسلسل نيللي كريم سيكون من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف أمين جمال، ومازال في مراحل التحضير الأولى ولم يستقر صناعة على الاسم حتى الآن.

وتبتعد نيللي كريم في مسلسلها الجديد عن الكوميديا، بعد مشاركتها بمسلسل فراولة في رمضان 2024.

كانت آخر أعمال نيللي كريم في السينما، فيلم السرب الذي شارك في بطولته أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد فهمي. أحمد حاتم، دياب، محمد فراج، صبا مبارك، محمود عبد المغني و محمد ممدوح، و من إخراج أحمد نادر جلال.

حققت مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز والنجمة نيللي كريم نجاحًا كبيرًا بعد عرضها في مهرجان العلمين .

عرضت على مدار 3 ليالِ متتالية من الخميس 8 أغسطس، وتمتد حتى السبت 10 أغسطس، وشهدت حشدًا جماهيريًا كبيرًا، بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان يوسف الشريف.

وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد.

صدى البلد