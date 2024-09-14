والي الجزيرة يطمئن على عمليات تدريب المستنفرين والمستنفرات – صور

إطمأن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف يرافقه قائد الفرقة الأولى مشاة اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد ولفيف من قيادات المقاومة الشعبية ولجنة الإسناد والدعم وإعادة الإعمار على سير عمليات التدريب للمستنفرين والمستنفرات في معسكر المربعات الجنوبية المشترك. وأكد ممثل الفرقة الأولى العميد الركن عبدالرحيم عبد الله استعداد القوات المسلحة لإعداد المستنفرين والمستنفرات من ابناء الجزيرة الذين بذلو الغالي من أجل تحرير الجزيرة، مجدداً الإلتزام بتوفير كل المطلوبات. من جهته امتدح والي الجزيرة حماس وجدية المستنفرين والمستفرات مشيراً لوعي المراة السودانية وموقافها الداعمة للقوات المسلحة. وقال إن وقفة إنسان الجزيرة القوية خلف القوات المسلحة شكلت حائط صد لمليشيا آل دقلو الإرهابية. سونا

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