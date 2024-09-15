تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعلات واسعة من قبل الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني وهو يقوم بلقطة رومانسية في يوم خطوبته. حيث قام الشاب بتقديم “دبلة” الخطوبة لحبيبته وهو يجثو على ركبته في لقطة وصفها المتابعون بالجميلة والمعبرة والرومانسية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاعل الجنس اللطيف من خلال التعليقات مع الفيديو, حيث كتبت إحداهن: (نحنا لينا الله) وردت عليها أخرى: (يا حليلنا نحنا خمونا ساي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يجثو على ركبته ليقدم “دبلة” الخطوبة لحبيبته والجنس اللطيف يعلق: (نحنا لينا الله ويا حليلنا نحنا خمونا ساي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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