هند صبري: قدمت دوري في الممر بسعادة وبلا مقابل.. كل الدول العظمى بتخلد انتصاراتها

علقت الفنانة التونسية هند صبري، على تكريمها في احتفالية ذكرى انتصار حرب أكتوبر، والتي تم تكريم فريق عمل فيلم “الممر” خلالها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: “كان يوما ملئ بالفخر والاعتزاز بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضافت خلال لقاء مع برنامج “يوم ليك” المذاع عبر شاشة “CBC”، أنها لم تترد لحظة في الموافقة على عرض المخرج شريف عرفة للمشاركة في مشهد واحد بالفيلم، قائلة: “المخرج شريف عرفة أستاذي الكبير وله فضل كبير عليا في الجزيرة والكنز والممر”.

وأعربت عن سعادتها بتكريمها وإلقاء كلمة عن دور المرأة المصرية، متابعة: “قدمت الدور بسعادة بالغة وبدون مقابل ، وكون أن المشهد يوصلني لهذا التكريم العظيم فأنا سعيدة جدًا، وخاصة أني اتكلمت عن دور المرأة المصرية في الحرب”.

وأكدت إيمانها بأهمية تخليد الدول لانتصاراتها، قائلة: “كل الدول العظمى والكبرى بتخلد انتصاراتها وبتكون فخورة بها، عندنا انتصارات مهمة زي حرب أكتوبر والاستنزاف اللي حصل فيها عمليات كثيرة لا زالت غير معروفة للكثير من الناس، واستنزفت جيش العدو لمدة سنوات حتى الحرب”.

وأعربت عن رغبتها في تعريف بناتها، اللاتي يحملن الجنسيتين المصرية والتونسية بهذه الانتصارات، قائلة: “كان يهمني أن بناتي اللي نصفهم مصري ونص تونسي يعرفوا هذه الانتصارات ويشعروا بالفخر والاعتزاز”.

الشروق نيوز