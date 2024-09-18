ضبط بكاسي تحمل كربون نشط ومواد

تهريب - أرشيف

تمكنت ادارة المكافحة بالولاية الشمالية فرع وادي حلفا ( الطوف الطويل) من ضبط عدد سته بكاسي تحمل 200 جوال كربون نشط وعدد 30 جوال سيوريا وعدد إثنين قطعة سلاح نارى بكامل ذخيرتها و أدوية بشرية ومنقذه للحياة وواحد جهاز إتصال استار لنك وذلك خلال ال48 ساعة فقط من عمليات ضبطية سابقة بحضور السيد العميد عبدالوهاب الطاهر محمد المكي مدير إدارة جمارك وادي حلفا الذى هنأ القوة الضابطة .

ومن جانبه اشاد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف بانجازات وأدوار المكافحة التي لا تخطئها عين واعدا بدعم قواته بكل المعينات التي تسهم في الإرتقاء بالعمل.

فيما اشاد اللواء ياسر صديق محمد أحمد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب المكلف بهذه الضبطية النوعية التي تدل على يقظة القوات وجاهزيتها.

السيد العميد أحمد الطيب الفضل مدير إدارة المكافحة الولاية الشمالية أثنى على قواته مهنئا بأدائها السيد العقيد سيف الدين عبد الكريم مدير فرع المكافحة وادي حلفا حيا قواته بهذا الإنجاز الكبير وقال إنهم على أتم الإستعداد لوأد كل أحلام المهربين ومن يقف خلفهم على إمتداد صحراء الولاية الشمالية..

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