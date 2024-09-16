مصر.. موجة حر جديدة تضرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن موجة حارة جديدة تضرب البلاد مع نهاية الأسبوع الجاري، بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الأيام الحالية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يشهد الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة القادمة نهاية الأسبوع، على أن يستمر الارتفاع حتى بداية الأسبوع المقبل، وتكون الذروة يوم السبت.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس في الأيام القادمة ستظل حارة رطبة نهارا على أغلب الأنحاء، مائلة للحرارة رطبة ليلا، يصاحب ذلك نشاط شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تشهد مصر نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأعلنت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة في الأيام القريبة: القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة، والسواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة، وجنوب سيناء تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة، شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة، جنوب الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، خلال فترة الموجة الحارة نهاية الأسبوع الجاري، القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة، والسواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 35 درجة، وجنوب سيناء تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة، وشمال الصعيد تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة، جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 43 درجة.

المصدر: RT