نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تفاصيل واقعة حدثت داخل إحدى مستشفيات مدينة شندي. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن الواقعة التي تسببت في تزاحم وتظاهر داخل المستشفى كان بسبب دخول نجل الشهيد محمد صديق, لغرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية (فتاق) بمستشفي حامد عبد الرحمن بمنطقة ساردية الشقالوة بشندي. ووفقاً لما ذكرت بعض الصفحات على لسان شاهد عيان ببمستشفي حامد عبد الرحمن, فقد تدافع مواطني مدينة شندي وما جاورها نحو المشفى فور سماعهم بإجراء نجل الشهيد لعملية جراحية. وأكد متابعون أن المستشفى ولأول مرة في تاريخها تشهد ازدحام بهذا النوع, حيث تدافع المئات للوقوف مع نجل الشهيد وأسرته. وذكرت ذات الصفحات بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن الرجال شكلوا ازدحام كبير أمام مكتب الحسابات بالمستشفى. حيث تنازعوا وتسابقوا على دفع رسوم عملية إبن الشهيد في موقف أبكى الحاضرين بالمستشفى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. مظاهرات وتزاحم بين المواطنين داخل مستشفى شندي والسبب نجل الشهيد الراحل محمد صديق.. الرجال يتنازعون ويتسابقون مع بعضهم لدفع رسوم عملية إبن الشهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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