محمد العدل يعلن بدء تصوير فيلم بنات الباشا .. “زينة وصابرين، ومريم الخشت، وأحمد مجدي”

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أعلن المخرج محمد العدل، الشهير بماندو، عن بدء تصوير المشاهد الأولى لفيلمه الجديد “بنات الباشا” المأخوذ عن رواية نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، بطولة زينة وصابرين، ومريم الخشت، وأحمد مجدي.
يذكر أن التصوير انطلق في منطقة شبرامنت بالجيزة، حيث يستمر تصوير العمل بهذا اللوكيشن لقرابة من شهر، الذي تدور أحداثه حول معاناة المرأة ومشاكلها والأزمات التي تتعرض لها في حياتها.
الشروق نيوز
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