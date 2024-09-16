جابر يوجه بتكثيف العمل فى تأهيل طريق القضارف الحواتة

وجه عضو مجلس السيادة الانتقالى مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحرى مستشار *إبراهيم جابر* الشركات العاملة فى طريق القضارف الحواتة بضرورة تكثيف العمل لتكملة الطريق فى أقرب وقت ممكن .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الفريق الركن محمد احمد حسن والى القضارف. وإطمأن سيادته على مجمل الأوضاع بولاية القضارف وجهود إنجاح الموسم الزراعي والتحضيرات المبكرة لموسم حصاد السمسم والفول السودانى الذى يبشر بإنتاجية عالية يتوقع لها أن تغطي السوق المحلى وتدعم صادرات البلاد.

من ناحيته بشر والى القضارف الفريق محمد أحمد حسن بنجاح الموسم الحالي بعد ان إكتملت زراعة جميع المساحات المستهدفة والتى تجاوزت المساحة المرصودة بنحو مليوني فدان ، حيث تم زراعة تسعة ملايين فدان بمناطق شمال خط المرعي مع خلو الموسم الحالي من الآفات الزراعية مما يمكن ولاية القضارف من تغطية فاقد الولايات الأخرى . سونا

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