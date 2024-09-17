تدشين مبادرة حلف الكرامة لتنسيق جهود قبائل جنوب دارفور

أعلنت الهيئة الشبابية لدعم القوات المسلحه اليوم ببورتسودان، إطلاق مبادرة (حلف الكرامة) لتنسيق جهود قبائل جنوب دارفور . وقال المهدي محمد أحمد رئيس الهيئة ان المبادرة تأتي في إطار توحيد جهود الصف الوطني والعمل المشترك لتحرير دارفور . واكد ان هذه المبادرة تاتي في ظل ظروف ومتغيرات بالغة الصعوبة تمر بها البلاد مما يتطلب العمل على توحيد الرؤ الوطنية عبر تكوين جسم مرن والخروج باهداف مقبو للجميع لدحر التمرد. واضاف أن قيام هذه المبادرة في هذا التوقيت يحتاج لخطة اعلامية واسعة. وفي ذات السياق قال الامين العام للهيئة الاستاذ: آدم يحي ان تأسيس الهي الشبابية لدعم القوات المسلحة تم تكوينها بقرار من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وتستمد قوتها وشرعيتها من كونها مؤسسة وطنية وان اهداف (حلف الكرامة) توحيد الكلمة بين قبائل جنوب دارفور والعمل الجماعي لتحرير دارفور من مليشيا إل دقلو الارهابية. سونا

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