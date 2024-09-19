وزير الداخلية المكلف يلتقى بمكتبه والى الولاية الشمالية المكلف

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية (المكلف) بمكتبه اليوم الأستاذ عابدين عوض الله والى الولاية الشمالية المكلف
وأوضح والى الولاية أنه قدم تنويرا شاملا وضافيا عن مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية مضيفا أن السيد الوزير إطمان بموجب ذلك على إستقرار الأوضاع وهدوء الأحوال بجانب الإطلاع على جهود الولاية والمعالجات التى تم إتخاذها على خلفية كوارث السيول والفياضانات التى إجتاحت الولاية وخلفت أضرارا بالغة فى الأرواح والممتلكات تمثلت فى تأثر عدد (51) أسرة وإنهيار عدد (35) ألف منزل إنهيار كلى وجزئى بمحليات الولاية مضيفا أنه نتيجة لهذه الكوارث تفشى مرض الكوليرا ببعض محليات الولاية مشيرا ان حكومة ولايته بذلت جهودا مقدرة فى إحتوائه والسيطرة عليه بعمليات إصحاح البيئة والتوعية بمخاطر المرض
من جانبه أكد وزير الداخلية رئيس المجلس القومى للدفاع المدنى دعمه الكامل لإنسان الولاية فيما يلى توفير الخيام والإيواءات خاصة بعد زيارته ووقوفه ميدانيا على الأوضاع بالولاية .
إعلام الشرطة
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