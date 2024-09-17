أمريكي يقتل موظفاً بمطعم تأخر في تحضير طلبه

شهدت ولاية كارولينا الشمالية حادث مقتل موظف بمطاعم للوافل، بعد أن غضب أحد الزبائن أثناء انتظاره لتحضير طعامه.
وأوضحت الشرطة، أن الزبون فقد أعصابه وأصبح مضطرباً وبدأ في الاعتداء لفظياً على موظفي مطعم «وافل هاوس» بمدينة لورينبورج، حتى حصل على طعامه.
وأكدت الشرطة في بيان عبر فيسبوك، أن الزبون الغاضب حصل على طعامه واتجه نحو سيارته، ثم استدار وأطلق رصاصتين ليصيب موظفاً عمره 18 عاماً، تم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقاً.
ولفتت الشرطة، إلى أن المتهم فر عقب الحادث واختفى حتى الآن، حيث يتم البحث عنه وملاحقته.
صحيفة الخليج
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