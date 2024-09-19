السودان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك السودان في أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي تبدأ فعالياتها يوم ٢٢ من الشهر الحالي وتستمر حتى مطلع اكتوبر المقبل. وقال السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف لوكالة السودان للانباء ان مشاركة السودان تعتبر فرصة لتنوير المجتمع الدولي بتطورات الوضع في السودان والحرب التي تشنها المليشيا المتمردة والدعم الذي تتلقاه من بعض الدول في المنطقة والاقليم كما تعتبر فرصة لتعزيز التواصل مع المكونات المختلفة كالمكون الأفريقي في مجلس الأمن والتفاعل الايجابي مع ارادة السودان السياسية ومجهودات بناء السلام وابراز رؤية السودان في هذا المجال ومناهضة المخطط الاستيطاني الذي تسعي له مليشيا الدعم السريع في دارفور لإحداث تغيير ديموغرافي بعد إجبار سكانها الاصليين لمغادرتها وأكد وزير الخارجية تعاون السودان مع الأمم المتحدة والتنسيق معها في المجال الإنساني وكيفية التوزيع الامثل للعون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان.

وعلمت (سونا) ان وزير الخارجية سيخاطب قمة المستقبل ممثلا للسيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والتي تنعقد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي كما سيخاطب الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز ويخاطب أيضا الاحتماع الوزاري للدول الاقل نموا (LDCS)، كما سيخاطب الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي وسيلقي بيان السودان في الاجتماع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات كما سيخاطب الاجتماع رفيع المستوى بشأن تسريع اجراءات تغيير المناخ في أفريقيا. وكان رىيس مجلس السيادة قد ترأس وفد السودان للدورة 78للجمعية العامة حيث القى خطابا تاريخيا.

وتعزز مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة انخراط الحكومة السودانية في انشطة المنظمة الاممية باعتبار السودان عضو فاعل في المجتمع الدولي.