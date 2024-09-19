حادث درنة الليبية.. مصرع 11 عاملًا مصريًا وإصابة 15 آخرين .. تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن حافلة كانت تقل 26 من العمالة المصرية انقلبت على إحدى طرق مدينة درنة، ما أدى إلى مصرع 11 منهم، فيما يخضع 15 مصابا للعلاج في المستشفيات.

وبحسب صحيفة «الوسط» المحلية، قال جهاز الإسعاف والطوارئ فرع درنة إنه تلقى بلاغا بانقلاب الحافلة خلال سيرها على الطريق الصحراوي التميمي، منوهًا إلى أنه تم نقل المصابين الـ15 لتلقي العلاج في مدينتي البيضاء وبنغازي.

وأضاف: «هناك حالتان حرجتان في قسم العناية الفائقة بمستشفى الوحدة»، فيما كشفت السلطات الليبية أنه تم القبض على قائد السيارة والتحفظ عليه.

وفي أول تحرك رسمي من القاهرة، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، متابعة الحادث في مدينة درنة في ليبيا، والذى أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

المصري اليوم