أطل الكوميديان السوداني المعروف محمد عبد المنعم “جلواك”, والإعلامية ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك, على الجمهور في بث مباشر عبر إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دار نقاش بين الثنائي حول حديث الحسناء آلاء المبارك “لوشي” الشهير عن قصتها مع أفراد من الدعم السريع قاموا بإهدائها قطع من “الشوكلاتة”.
وانتقد “جلواك”, بطريقة كوميدية صديقته وزميلته بقناة سودانية 24 “لوشي” معتبراً حديثها وسردها للقصة بكل تفاصيلها فيها نوع من العفوية.
ووصف الكوميديان في إطار المزاج الحسناء “لوشي” بــ(اللطخة) كما سخر من سؤالها للجمهور (دا حلال ولا حرام), لترد عليه آلاء المبارك ضاحكة: (يلا أديك الزيت يا حلو يا جميل أنا ما قلت حلال ولا حرام).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن ظهر معها في بث مباشر.. الكوميديان “جلواك” ينتقد “لوشي” بسبب “شوكلاتة” الدعامة ويصفها بــ(اللطخة) والحسناء ترد عليه بوصلة ضحك: (أديك الزيت يا حلو يا جميل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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