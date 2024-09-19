وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة يلتقيان والى ولاية الخرطوم

وزارة الداخلية السودانية

إلتقى السيد وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين بمكتبه السيد والى ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة كما إلتقى بمدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح الوالى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار برنامج متكامل يشمل عدد من الوزارات الإتحادية بولاية البحر الأحمر بهدف التفاكر والتشاور حول مجمل الأوضاع ومطلوبات المرحلة التى تمر بها البلاد مضيفا أن لقائه بالسيد وزير الداخلية بحث بعض القضايا ذات الإهتمام المشترك مبينا أن السيد الوزير تفهم رؤية ولاية الخرطوم من خلال إستراتيجيتها وخططها لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار وتعزيز الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية كما أفاد سيادته أنه أطلع مدير عام قوات الشرطة عند لقائه به على جهود وإسهامات شرطة ولاية الخرطوم فى تحقيق الأمن والإستقرار بالولاية بجانب أنها ظلت تتقدم صفوف المعارك مساندة لقوات الشعب المسلحة فى معركة العزة والكرامة دحرا للمرتزقة والمارقين وثمن سيادته دعم وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة المتواصل ورعايتهما لكافة أنشطة وبرامج شرطة الولاية والذى أسهم بصورة فاعلة وجلية فى بسط وإشاعة الطمأنينة فى نفوس المواطنين وأشاد الوالى لدى زيارته مطبعة الشرطة بالجهود التى حققت هذا الإنجاز العظيم الذى يعمل على توطين عملية طباعة الدفاتر والأرانيك وكافة المستندات الورقية المختلفة بالبلاد .

المكتب الصحفي للشرطة