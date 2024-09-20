طابور سير المركبات لشرطة تأمين النفط بشمال كردفان

استقبل اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله مدير شرطه شمال كردفان برئاسة شرطة الولاية طابور سير المركبات الذى نظمته ادارة تامين منشات النفط ولاية شمال كردفان بقيادة مدير ادارة تامين منشات النفط بالولاية العقيد شرطة التجانى عبدالرحمن حيث خاطب مدير شرطة الولاية القوات. مشيدا بادائھا ومھنيتھاو الروح المعنوية العالية مؤكدا على وقوف قوات الشرطة بالولاية مع القوات المسلحة وجھاز المخابرات والمستنفرين بالولاية وھى تزود عن حياض الوطن مترحما على شھداء الادارة فى حرب الكرامة متمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين. ودعا إدارات الشرطة بالولاية أن تحذو حذو ادارة تامين منشات النفط مشيدا بتاھيل الاسطول الخاص بمركبات القطاع الذى سيسهم فى أداء واجبهم على الوجه الأكمل مدير ادارة تامين منشات ألنفط بالولاية العقيد شرطة التجانى عبدالرحمن ابراھيم رحب بتشريف مدير شرطة الولاية للطابور مؤكدا على جاھزية قواته بالولاية للدفاع عن الوطن مشيدا بدعم واسناد مدير شرطة الولاية لادارة تأمين منشآت النفط بالولاية. سونا

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