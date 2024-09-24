رانيا فريد شوقي: أتمنى تقديم شخصية أم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في ملتقى “أولادنا” لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنهم أطفال الجنة والعمل بجانبهم راحة نفسية لا توصف.

وقالت لـ”الشروق”، إنها تتمنى تجسيد شخصية أم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ليرى الجمهور كيف يعاني أهالي هؤلاء الأطفال؛ لتربيتهم بشكل صحي وتعليمهم مواهب وقيم وأخلاق صحيحة، وإذا حدث ذلك سيكون من أهم أدواري الفنية.

جدير بالذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي تقوم حاليا بعرض مسرحية “مش روميو وجولييت” على المسرح القومي، ويشاركها البطولة كل من الفنان علي الحجار، وميدو عادل، وإخراج عصام السيد.

بوابة الشروق