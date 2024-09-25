رئيس مجلس السيادة يصل نيويورك للمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاربعاء، إلى مدينة نيويورك، على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم ٧٩ المنعقدة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ومن المقرر أن يلقي رئيس المجلس السيادي، خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الخميس ، السادس والعشرين من سبتمبر الجاري .

وسيجري رئيس مجلس السيادة ، على هامش أعمال الجمعيةالعامة للأمم المتحدة , لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم .

بجانب ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر إستقراراً.