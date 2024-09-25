الكويت: بتهمة إخلاله باحترام مستشار.. حبس ضابط 3 أشهر

رمزية قضت محكمة الجنح بدولة الكويت برئاسة القاضي عبدالرحمن الحريجي بحبس ضابط في المرور 3 أشهر مع وقف التنفيذ وكفالة مالية لحسن السير والسلوك لمدة 3 سنوات، وذلك بتهمة إخلاله باحترام مستشار في محكمة الاستئناف خلال مشادة كلامية عند نقطة تفتيش بمحافظة الجهراء مما استدعى المستشار إلى تقديم شكوى ضد الضابط. جريدة المدينة

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