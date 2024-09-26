اردول: وصلت بورتسودان بعد غياب دام لأكثر من اربعة اشهر

وصلت بورتسودان مساء اليوم بعد غياب دام لأكثر من اربعة اشهر، طفنا فيها خارجيا ضمن وفود العمل السياسي في المنابر الخارجية وشملت زياراتنا جمهورية مصر – القاهرة وسويسرا -جنيف وإثيوبيا-أديس ابابا قدمنا خلال الزيارات تنويراً بقضايا الشعب السوداني في الاقليم والعالم في ورش ولقاءات ومؤتمرات دافعنا عن حقوقه، عرضنا الصورة الحقيقية للواقع السياسي والإنساني والجرائم والانتهاكات وكذلك الرؤية للسلام، تشرفت ان التقي اليوم الرفاق في قيادة التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في الاستقبال بمطار بورتسودان بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي والسكرتير العام وعدد من سكرتيري السكرتاريات المتخصصة وقيادات التنظيم . مبارك أردول

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