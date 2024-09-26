آيتن عامر تلتقط سيلفي مع شاب من ذوي الهمم في العرض الخاص لفيلم “عنب”

التقطت عدسة صدى البلد فيديو وصورا للفنانة أيتن عامر خلال عرض خاص فيلم عنب في أحدي مولات التجمع الخامس وهي تلتقط صورا مع شاب من ذوي الهمم من جمهورها.

وظهرت في الفيديو والصور مدى إنسانية وجمال النجمة أيتن عامر ومدى حبها لجمهورها.

تدور قصة فيلم “عنب” في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام ابراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني ومنتج منفذ مصطفى متولي.

يستعد أبطال فيلم عنب لطرح الفيلم في السينمات، يوم الأربعاء غدا، لينطلق في جميع دور العرض المصرية.

وظهرت في الفيديو والصور مدى إنسانية وجمال النجمة رانيا فريد شوقي بنت الملك كما يلقبونها ومدى حبها لجمهورها.

صدى البلد