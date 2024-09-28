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مصادر عسكرية: رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة من نيويورك إلى الخطوط الأمامية

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Hiba Ali 0 تبليغ

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2024-09-28آخر تحديث: 2024-09-28
البرهان - القائد العام

مصادر عسكرية: رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة من نيويورك إلى الخطوط الأمامية.

2024-09-28آخر تحديث: 2024-09-28

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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