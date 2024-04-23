تطبيق Exness Trade افضل تطبيق لتداول الأموال بين يديك

في عالم التداول يُعتبر تطبيق Exness Trade من التطبيقات القوية والمُساعدة بشكل كبير في هذه العملية المهارية، سنشرح ذلك في المقال بشكل تفصيلي ولكن قبل ان ندخل في هذه التفاصيل سنعطيك بعض الكلمات عن التداول، ولكن ننصحك بأن تجلب مظلة القفز معك في هذا المقال فنحن نريد ان نأخذك في جولة في عالم الأحلام العالية والآمال الكبيرة، قبل ان نتركك لترتطم بالواقع، نتحدث في هذا المقال عن تطبيق Exness Trade App أفضل تطبيق للتداول على الإنترنت، فتعالى معنا في رحلتنا عن تداول الأموال.

فكرة التداول

الوصول سريعاً لـ :

هل تريد شراء تلك السيارة الفاهرة التي يبلغ سعرها ملايين الجنيهات؟ الأمر سهل يمكنك ان تشتري منتجًا بجنيه واحد فقط ومن ثم تبيعه باثنين جنيه، بهاذين الجنيهين اشتري نفس الشيء مجددًا مرتين، وقم بالبيع من جديد كل واحد منهم بجنيهين، أصبح لديك في محفظتك 4 جنيهات، 400% من الربح في وقت بسيط، هل أدركت المعادلة؟ اشتري بسعر رخيص وقم ببيع المنتجات بسعر أغلى، من ثم اشتري منتجات اغلى وبعها بمنتجات اغلى واغلى، استمر في هذه المعادلة حتى تحقق المليون جنيه الذين ستشتري بهم هذه السيارة الفاهرة وتحقق أحلامك.

في الواقع ان هذه التجارة يمكن ان تتم ولكن بشكل آخر، على الأسهم والأصول، لن تشتري منتجات حقيقية لكن يمكنك بيع وشراء الأصول والأسهم وهذا ما يُسمى بالتداول، والتداول أحد طرق الثراء السريع -نوعًا ما- لكنك لن تصبح بروفيسور التداول وأعظم متداول عرفته البشرية بسهولة، فهناك أخطاء كثيرة قد تقع بها، وهذه الأخطاء ستؤدي الى اصطدامك بقاع الواقع، لذلك حتى لا تُخطئ كثيرًا سنقدم لك افضل تطبيق للتداول على الإنترنت، اليكم تطبيق Exness Trade.

ما هو تطبيق Exness Trade؟

تطبيق Exness Trade هو منصة تداول متنقلة مجانية مقدمة من شركة Exness، وهي وسيط تداول عالمي مرخص من قبل CySEC او لجنة التداول والأمان القبرصية و FCA او هيئة الرقابة المالية، يتيح لك التطبيق الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية، بما في ذلك العملات الأجنبية (الفوركس)، والمؤشرات، والسلع، والأسهم.

مميزات تطبيق Exness Trade

ترشيحنا لهذا التطبيق ليس لأنه تطبيق تداول ونحن نريد لك الثراء الفاحش فقط -نعم نحن نريد الثراء الفاحش لك لذلك لا تنسى ان ترشحنا لغيرك ان أصبحت غنيًا- ولكن لأن هناك الكثير من المميزات التي تساعدك الا تخطئ، أعني لنعد الى أرض الواقع ان أفلست لن يصبح لديك مال للوصول الى الإنترنت وستتوقف عن زيارة الموقع، لهذا لدينا العديد من المزايا في التطبيق التي تحتاجها وصدقني ستحتاجها.

سهولة الاستخدام

يتميز تطبيق Exness Trade بواجهة سهلة الاستخدام ومصممة بشكل حدسي، مما يجعله مناسبًا للمتداولين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء، بالتالي يمكنك البدأ في رحلة التداول الخاصة بك وانت لا تخاف من ان تخسر كل شيء لديك.

مراقبة الأسواق

يوفر التطبيق عروض أسعار مباشرة للأسواق المالية المختلفة، بالإضافة إلى الرسوم البيانية التفاعلية التي تساعدك على تحليل حركة السعر واتخاذ قرارات تداول مدروسة، بالتالي ستستطيع الدخول في هذا العالم وانت لديك أمل أكبر في الربح، ستستطيع دراسة كل خطواتك والنجاح في هذا الأمر بسهولة.

تنفيذ صفقات التداول

يتيح لك التطبيق فتح وإغلاق صفقات التداول بسرعة وسهولة، مع إمكانية تحديد أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) وأخذ الأرباح (Take Profit) لإدارة المخاطر، بالتالي ان انخفض سعر السهم او انخفض سعر الأصل بشكل كبير سينقذك التطبيق من هذه الخسارة.

إدارة الحساب

يمكنك من خلال التطبيق إدارة حسابك بالكامل، بما في ذلك إجراء عمليات الإيداع والسحب، وتتبع سجل تداولاتك، وعرض رصيد حسابك، والتحكم في كل شيء ضمن حسابك حتى تستطيع اتمام كل عمليات التداول الخاصة بك بدون ان توجع رأسك.

الأمان

يطبق تطبيق Exness Trade معايير أمان صارمة لحماية معلوماتك المالية الشخصية، بما في ذلك تشفير البيانات ومعلومات المستخدم، نحن نتحدث هنا عن أموالك الشخصية، انت تُخبئ محفظتك مخافة الحسد بسبب الـ10 جنيهات التي بها، بالتأكيد ستحتاج الى قمة الأمان في عمليات التداول.

أخبار السوق

يبقيك التطبيق على اطلاع دائم على آخر الأخبار الاقتصادية والأحداث التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية، بالتالي يمكنك الدخول في أي عملية تداول بلا خوف ودراسة كل خطواتك القادمة بسهولة، فهو اختيار ممتاز.

دعم متعدد اللغات

يتوفر التطبيق بعدة لغات بما في ذلك العربية، مما يسهل استخدامه من قبل المتداولين في جميع أنحاء العالم، لذلك تضمن الحصول على تجربة سهلة وستفهم كل -او معظم- المصطلحات على التطبيق.

وظائف تطبيق Exness Trade

عرض الأسواق : يمكنك عرض قائمة بالأسواق المالية المتاحة للتداول، بما في ذلك العملات الرئيسية والفرعية، والمؤشرات العالمية، والسلع الأساسية، والأسهم.

: يمكنك عرض قائمة بالأسواق المالية المتاحة للتداول، بما في ذلك العملات الرئيسية والفرعية، والمؤشرات العالمية، والسلع الأساسية، والأسهم. عرض تفاصيل الأسواق : لكل سوق مالي، يوفر التطبيق معلومات مفصلة مثل سعر العرض والطلب، والفرق (Spread)، وحجم التداول، وغيرها من البيانات المهمة.

: لكل سوق مالي، يوفر التطبيق معلومات مفصلة مثل سعر العرض والطلب، والفرق (Spread)، وحجم التداول، وغيرها من البيانات المهمة. الرسوم البيانية: يمنحك التطبيق أدوات رسم بيانية متقدمة تسمح لك بتحليل حركة السعر على مختلف الأطر الزمنية، بالإضافة إلى إضافة مؤشرات فنية للمساعدة في تحديد اتجاه السوق.

أوامر التداول : يمكنك تحديد نوع أمر التداول الذي تريد تنفيذه، سواء كان أمر خاص بالسوق (Market Order) أم أمر معلق سيتم تنفيذه لاحقًا (Pending Order) مثل أمر وقف الشراء (Buy Stop) أو أمر وقف البيع (Sell Stop).

: يمكنك تحديد نوع أمر التداول الذي تريد تنفيذه، سواء كان أمر خاص بالسوق (Market Order) أم أمر معلق سيتم تنفيذه لاحقًا (Pending Order) مثل أمر وقف الشراء (Buy Stop) أو أمر وقف البيع (Sell Stop). إدارة المخاطر : يوفر التطبيق أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وأخذ الأرباح، مما يساعدك على الحد من الخسائر المحتملة وتعظيم الأرباح.

: يوفر التطبيق أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وأخذ الأرباح، مما يساعدك على الحد من الخسائر المحتملة وتعظيم الأرباح. سجل التداولات : يمكنك عرض سجل تداولاتك السابق بما في ذلك تاريخ الصفقة، والسعر، والحجم، والربح أو الخسارة.

: يمكنك عرض سجل تداولاتك السابق بما في ذلك تاريخ الصفقة، والسعر، والحجم، والربح أو الخسارة. دردشة الدعم: يتيح لك التطبيق التواصل مباشرة مع فريق دعم تطبيق Exness Trade في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل.

Exness Trade وجولة في عالم التداول

كما قلت لك سنأخذك في عالم الأحلام الكبيرة قبل ان تسقط في أرض الواقع، التداول عملية سهلة صعبة معقدة بسيطة في نفس الوقت، في بداية رحلتك لن تصبح أغنى الناس ولكنك بالتأكيد ستكتسب خبرة كبيرة وكثيرة قبل ان تصبح الأفضل في عالم التداول، تطبيق Exness Trade سيساعدك في هذه الرحلة فاستعمله، لتكتسب خبرة، ولتكتسب مالًا.