آخر تحديثات WhatsApp تعمل على ميزتين رائعتين على التطبيق

كشف آخر تحديثات WhatsApp، والذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس النقاب عن بعض الميزات الجديدة التي ستُضاف إلى التطبيق، تعمل شركة واتساب على تحسين التطبيق وإضافة مميزات جديدة اليه مع الوقت من أجل الحصول على أفضل تجربة من خلال التطبيق، فما الجديد؟

آخر تحديثات WhatsApp بمميزات جديدة

تم رصد ميزة مسجل المكالمات داخل التطبيق في آخر تحديثات WhatsApp في الإصدار التجريبي لتطبيق واتساب برقم 2.24.9.28 لنظام التشغيل أندرويد، لا يزال من غير الواضح كيف تخطط WhatsApp لتطبيق هذه الميزة، ولكن وجود مُسجل مكالمات مستقل في التطبيق يشير إلى أن التطبيق قد يسمح للمستخدمين قريبًا بإجراء مكالمات إلى جهات اتصال غير مُسجلة بجهات الاتصال عن طريق الاتصال برقم هاتف مباشرة، هذا أمر منطقي نظرًا لأنك في الأساس تستطيع الآن بدأ محادثات مع أرقام غير مُسجلة عن طريق البحث عنهم.

فكرة الاتصال بشخص ورقمه غير موجود في جهات اتصالك هي فكرة منطقية جدًا، الكثير من المستخدمين يفضلون ان يقوموا بالتحدث في مكالمات سريعة مع رقم او 2 ولا يريدون حفظ الأرقام في هواتفهم، انا من هذه الناس، لذلك ادعم بشدة هذه الميزة، نحتاجها.

ميزة المجموعات المخفية لإخفاء مجتمعات واتساب

تهدف ميزة المجموعة المخفية الجديدة إلى الحفاظ على سرية المجموعات في حالة وجود Community، تم رصد الميزة في آخر تحديث WhatsApp للنسخة التجريبية برقم 2.24.9.27 ولم تتاح بعد لجميع المستخدمين في النسخ التجريبية، ولكن تمكن موقع Assemble Debug من تنشيطها من خلال بعض التعديلات على البرنامج، ويبدو أن هذه الإعدادات ستقوم بإخفاء المجموعات عن باقي أعضاء الـCommunity طالما ليسوا في هذه المجموعات او لم يتم دعوتهم اليها.

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