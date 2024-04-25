تكنولوجيا: ‏WhatsApp يقوم بتطوير برنامج اتصال داخل التطبيق يتيح لك الاتصال بالأشخاص دون حفظ أرقامهم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، علمنا أن تطبيق WhatsApp يعمل على تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى جهات الاتصال غير المحفوظة.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة لم يتم طرحها للجميع بعد، فقد بدأت المنصة الآن في تطوير برنامج اتصال داخل التطبيق يسمح لمستخدميها بالاتصال بالأشخاص على WhatsApp دون حفظ أرقامهم.

تم رصد برنامج الاتصال هذا على تطبيق WhatsApp لنظام أندرويد الإصدار التجريبي 2.24.9.28.

وسيكون الأمر مناسبًا مثل القدرة على إرسال رسالة إلى شخص ما على WhatsApp دون الحاجة إلى حفظ رقمه أولاً نظرًا لأن المستخدمين لن يضطروا إلى تحمل متاعب إضافة الأرقام مؤقتًا إلى دفتر العناوين الخاص بهم إذا كانوا لن يتواصلوا معهم بشكل متكرر أو التحدث مرة واحدة أو مرتين فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل WhatsApp على ميزة تسمى “المجموعة المخفية” التي تتيح للمستخدمين إخفاء المجموعات في المجتمعات.

تم رصد ذلك في الإصدار التجريبي 2.24.9.20 من تطبيق WhatsApp لنظام Android، وهو يسمح فقط للأعضاء المدعوين بالعثور على المجموعة والانضمام إليها والسماح لمسؤولي المجتمع بالعثور عليها وإزالتها.

ليس من الواضح متى سيتم إصدار هذه الميزات للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على الإصدار الثابت.

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