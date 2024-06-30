تكنولوجيا: هاتف OPPO Find X8 ينطلق قريباً بمعالج Dimensity وكاميرة Hasselblad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Find X8 المرتقب من شركة Oppo والذي يشار إلى أنه يأتي بمعالج Dimensity وكاميرة تتميز بعلامة Hasselblad التجارية.

كشفت التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” عن تفاصيل المواصفات الرئيسية لهاتف OPPO Find X8، الذي يأتي بمعالج Dimensity 9400 المميز بالجيل الثاني من دقة تصنيع N3 بعملية تصنيع TSMC، والذي ينافس معالج Snapdragon 8 Gen 4.

كما يتميز Find X8 بشاشة LTPO بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض 1.5K، من جانب أخر كشفت التسريبات عن دعم الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تشمل مستشعر رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4، مع مستشعر periscope يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضاً تدعم “Hasselblad” الهاتف بتقنية معالجة الصور لتحسين جودة العرض في الصور، ومن المتوقع أن يضم إصدار Pro إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية تتضمن اثنان من كاميرات periscope.

ومن المتوقع أن يكون معالج Dimensity 9400 الإختيار الجديد للإصدارات المميزة من الهواتف الذكية، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم المعالج إصدار الشركة القادم vivo X200 أيضاً.

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