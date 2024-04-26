شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق هاكاثون "game on من الدرعية إلى نيوم" والان نبدء بالتفاصيل

المشاركة في الهاكاثون

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية بالتعاون مع شركتي HP وAMD إطلاق هاكاثون Game On تحت عنوان:" من الدرعية إلى نيوم مدينة المستقبل"، ودعت طلبة الجامعات السعودية الراغبين في تطوير مهاراتهم في الألعاب والرياضات الإلكترونية، للمشاركة في الهاكاثون عبر الرابط، وتمثيل الثقافة الوطنية والتراث الأصيل من خلال البيئات الافتراضية.وأوضحت المشرفة على الهاكثون الدكتورة أسماء الحمادي أن فكرته تهدف إلى تقديم المعرفة والمهارات اللَّازمة للطلبة فيما يخص برمجة وتطوير وإدارة الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين طلبة الجامعات بما يحقق التَّميز في المخرجات الابتكارية، ويعكس البيئة والثقافة والرموز السعودية ، ويسهم في نشرها عالميًا.وبينت أن من شروط المشاركة في هذا الهاكاثون المستمر حتى يوم 10 مايو 2024، أن يكون الطلاب منتظمين حاليًّا في مرحلة البكالوريوس، ويكون التسجيل عبر البريد الإلكتروني الجامعي الخاص بهم.ويمكن أن يتشكل الفريق من جامعات مختلفة بحيث يكون موضوع المشاركة ومرتبطًا بالثقافة والتراث والبيئة السعودية، ويشترط أن يتكون الفريق من عضوين بحد أدنى ولا يتجاوز ثلاثة طلبة لكلِّ فريق؛ بحيث يكون أعضاء الفريق مجتازين بنسبةٍ لا تقل عن 70% لإحدى دورات التعلم الذاتي غير التزامني المتاحة مجانًا عبر منصة edX العالمية من خلال الرابط الآتي:‏ https://www.edx.org/school/hp .وأضافت الحمادي، أن الهاكاثون يتكون من ثلاث جولات ؛ الجولة الأولى: يقدم المشاركون مخططًا للُّعبةٍ إلكترونيةٍ Storyboard، وشرحًا للرسومات والخلفيات والعناصر المرئية لتلك اللُّعبة ، مع توضيح علاقتها بالتراث والثقافة والبيئة السعودية.ثم يتم الانتقال للجولة الثانية؛ بعد اكتمال الفرق المجتازة للجولة الأولى والبدء في إنشاء وبرمجة اللُّعبة الإلكترونية القابلة لِلَّعب على أجهزة الحاسوب، وسيتم خلالها اختيار فائز واحد لكلِّ فئةٍ في التصفيات النهائية.بعدها ينتقل المتأهلون للمرحلة الثالثة: فهي مرحلة احتضان المشاريع الفائزة وربطها بالمستثمرين وتقديم الدعم الفني من قبل الجامعة السعودية الإلكترونية، التي خصصت جوائز قيمة للفائزين بالهاكاثون، والتي ستكون على ثلاث فئات في ألعاب المناسبات الواقعية، وهي : ألعاب تصور المناسبات الوطنية، مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس وكذلك الفنون الفُلْكلوريَّة التي تحاكي الثقافة السعودية الواقعية.وكذلك فئة الألعاب المعتمدة على الموقع الجغرافي مثل ألعاب التي تعزز مواقع التراث السعودي من خلال الجمع بين عناصر اللعب واستكشاف تلك المواقع التراثية، ما يوفر فرصًا تفاعليَّة وتعليميَّة للتعرف على التراث الثقافي في مواقع جغرافية محددة، مثل الدرعية، والعلا، وعسير وغيرها.إضافةً إلى ألعاب الاكتشاف التي تستهدف اكتشاف الآثار، والشواهد التاريخية، والفنون، والأزياء الخاصة بالتراث الثقافي السعودي من خلال المتاحف الافتراضية؛ كمواقع اليونسكو في السعودية، والمتاحف الوطنية التاريخية.