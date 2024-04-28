تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز بنك طاقة جديد بسعة 20000 مللي أمبير مع كابل مدمج مقابل 22 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة شاومي جهاز بنك طاقة جديد بسعة 20000 مللي أمبير في السوق الصينية والذي يأتي مزودًا بكابل مدمج ويدعم الشحن السريع حتى 33 واط.

يبلغ سعر جهاز بنك الطاقة 159 يوانًا (22 دولارًا) وهو متاح الآن على موقع JD.com باللونين الابيض والازرق.

تم تصميم جهاز بنك الطاقة ليكون صديقًا للطائرات، ويتوافق مع معايير الطيران الدولية، مما يعني أن طاقة البطارية لديه أقل من 100 واط في الساعة.

كما انه يوفر سعة كبيرة تبلغ 20000 مللي أمبير في الساعة، مما يجعله رفيقًا موثوقًا به للمسافرين الذين يتطلعون إلى إبقاء أجهزتهم مشحونة أثناء التنقل.

من الداخل، يحتوي الجهاز على خليتين من بطارية ليثيوم أيون بقوة 10000 مللي أمبير في الساعة ويتضمن شريحة تعريف ذكية. تقوم هذه الشريحة تلقائيًا بضبط تيار الإخراج ليناسب احتياجات الشحن لمختلف الأجهزة، بدءًا من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وحتى سماعات البلوتوث والساعات الذكية.

وبالنسبة لهواتف شاومي الذكية التي تدعم الشحن السريع الذكي، يمكن لجهاز بنك الطاقة توفير طاقة تصل إلى 33 واط، مما يسمح بالشحن السريع.

علاوةً على ذلك، فهو يدعم الشحن السريع ثنائي الاتجاه بقوة تصل إلى 30 واط، مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه بنك الطاقة نفسه لإعادة الشحن.

تم تجهيز الجهاز بمنافذ متعددة: واجهة طاقة USB-C مدمجة، بالإضافة إلى منافذ USB-C وUSB-A إضافية. يتيح ذلك للمستخدمين شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، مما يلبي الحاجة إلى شحن أجهزة متعددة أثناء السفر.

ومن حيث السلامة، يتضمن الجهاز حماية أمان بتسعة أضعاف. يحمي هذا النظام من الشحن الزائد، والإفراط في التفريغ، وارتفاع درجة الحرارة، والدوائر القصيرة، وغيرها من الظروف غير الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الآمن والموثوق.

يدعم الجهاز أيضًا وضع الشحن الحالي المنخفض، والذي يمكن تفعيله بالنقر المزدوج على زر فحص البطارية. تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لشحن الأجهزة ذات التيار المنخفض مثل سماعات الرأس والنطاقات التي تعمل بتقنية Bluetooth والتي لا تحمل علامة شاومي التجارية.

يأتي جهاز بنك الطاقة بهيكل متين مصنوع من مادة PC+ABS مع حواف مستديرة لقبضة مريحة. يعزز هذا التصميم إمكانية النقل ويضمن شعورًا ممتازًا عند اللمس.

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