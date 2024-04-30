شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تتعامل بها مع تطبيقات iPhone تضر عمر البطارية وأدائها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف BGR مستندًا محدثًا على موقع أبل على الويب ينص على أن المرة الوحيدة التي يجب عليك فيها إغلاق التطبيق هي عندما يكون غير مستجيب أو متجمد وليس عندما يكون مفتوح في الخلفية، للحفاظ علي عمر البطارية، وفقًا لموقع phonearena.

هناك شائعة دائما مفادها أن إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية يعمل على تحسين الأداء وتعزيز عمر البطارية ولكن هذا ليس صحيحًا، عند الانتقال إلى تطبيق مختلف، يتم تعيين التطبيقات التي كنت تستخدمها مسبقًا على حالة تعليق لا تستخدم فيها موارد النظام.

تستخدم معظم التطبيقات كمية صغيرة جدًا من الطاقة في الخلفية، لذلك لن تكسب الكثير عند إغلاقها، في الواقع، يؤدي إغلاق التطبيقات بمجرد الانتهاء منها إلى نتائج عكسية للحفاظ على عمر البطارية، حيث يعتقد بعض الخبراء أن تحميل التطبيق يتطلب المزيد من الطاقة مقارنة بالرجوع إليه مرة أخرى.

إن تحميل التطبيق من البداية يعني أيضًا أنه يجب تهيئته من وحدة التخزين، مما يجعل جهاز iPhone الخاص بك أبطأ نظريًا.

إذا كنت لا تحب شحن جهاز iPhone الخاص بك كثيرًا، فهناك خطوات أخرى يمكنك اتخاذها لجعله يدوم لفترة أطول، بما في ذلك تعتيم الشاشة وتمكين وضع الطاقة المنخفضة، وغلق الاتصال بالانترنت.