تكنولوجيا: صور مسربة تؤكد تصميم Galaxy F55 والمواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من منصة Geekbench عن تصميم هاتف Galaxy F55، والمواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة للأسواق، ولقد أكدت التسريبات على أن هاتف Galaxy F55 ينطلق بشكل رسمي في السوق الهندي خلال الشهر الجاري.

ولقد رصد الهاتف اليوم في منصة Geekbench التي كشفت عن دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1.

أيضاً ظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM-E556B، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويأتي بنظام تشغيل Android 14.

كما سجل F55 في إختبارات Geekbench عدد 843 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و2307 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، وهي نتائج أقل من الهواتف المتوسطة من نفس الفئة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النموذج النهائي من الهاتف يأتي بآداء أعلى.

من جانب أخر كشفت التسريبات المصورة السابقة عن تصميم Galaxy F55 الذي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يتميز بتصميم جلدي “vegan” على أن يتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هم الأسود والبرتقالي.

أيضاً يأيت هاتف Galaxy F55 بتصميم يحاكي هاتف Galaxy C55 وGalaxy M55، لذا من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy F55 بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

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