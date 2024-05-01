تكنولوجيا: أول الصور الرسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق اثنان من الإصدارات من سلسلة هواتف X100، ولقد كُشِف اليوم عن أول الصور الرسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s.

شغلت هواتف X100 Ultra وX100s عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، ولقد كشف إعلان تشويقي عن تصميم الكاميرة الخلفية في هاتف vivo X100 Ultra التي تتميز بترتيب مربع، بينما تأتي الكاميرة في X100s بتصميم يحاكي كاميرة Pro.

ولقد ظهرت الصور الحية على منصة Weibo، كما تؤكد الصور الرسمية عن دعم هاتف vivo X100 Ultra بكاميرة periscope مع شعار Zeiss في إعدادات الكاميرة، وطلاء T للعدسات.

كما تشير كتابة أخرى على وحدة الكاميرة عن دعم واحدة من الكاميرات إلتقاط صور بزوايا فائقة الإتساع، مع عدسات ببعد بؤري 14مم، وكاميرة للتكبير البصري بعدسات telephoto وبعد بؤري 85مم.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف vivo X100 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي vivo X100s برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus التي تتميز بسرعة 3.4 GHz.

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