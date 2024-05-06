تكنولوجيا: Vivo تحدد 13 من مايو للإعلان عن هواتف vivo X100 Ultra وX100s وأيضاً X100s Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Vivo عدد من الإعلانات التشويقية اليوم للتأكيد على موعد حدث الشركة الذي يعقد في 13 من شهر مايو الجاري لكشف النقاب عن هواتف vivo X100 Ultra، وvivo X100s وأيضاً هاتف vivo X100s Pro.

إستعرضت الإعلانات التشويقية التي نشرت من vivo على منصة Weibo التصميم والألوان المميزة لهواتف vivo X100 المرتقبة.

ولقد أكدت التفاصيل التي شاركتها vivo على أن إصدار Ultra يأتي بإعدادات مميزة في الكاميرة الخلفية تختلف عن إصدارات الشركة الأخرى من سلسلة X100.

وتتضمن الإعدادات المميزة لكاميرة هاتف vivo X100 Ultra المميزات التالية:

مثبت micro-gimbal لمنع الإهتزازات في كاميرة telephoto لدعم إلتقاط صور للسيارات السريعة بكفاءة

تأتي كاميرة telephoto بقدرة على إلتقاط صور macro بأعلى معدل قدم في الهواتف الذكية 3.4:1

نمط تصوير telephoto portrait يقدم صورة سلسة بتفاصيل دقيقة دون أن تظهر إنعكاسات أو وميض عند إلتقاط صور في الإضاءة المنخفضة أو الظلام

كاميرة Telephoto لديها القدرة على إلتقاط صور “starlight” للسماء في ساعات الليل

وتتعاون الشركة مع Zeiss لدعم مستخدمي vivo ISP في هاتف X100 Ultra بقدرة على إلتقاط صور الغروب، والشروق، وحركة السحاب.

من جانب أخر لم تركز الإعلانات التشويقية على هواتف X100s وX100s Pro بنفس مستوى التركيز على إبراز مميزات إصدار Ultra المرتقب، ومن المتوقع أن تأتي هذه الإصدارات بنفس المواصفات المميزة لهواتف X100 وX100 Pro.

وتتميز هواتف X100s وX100s Pro عن الإصدارات السابقة من السلسلة في رقاقة المعالج، حيث تضم هذه الإصدارات رقاقة Dimensity 9300 Plus، بينما يضم هاتف vivo X100 Ultra رقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف X100 Ultra ينطلق للأسواق بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تصل إلى 1 تيرابايت على أن يتوفر بسعر 1100 دولار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الحدث الرسمي خلال أيام.

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